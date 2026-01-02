Des sources syriennes ont rapporté qu’« une patrouille des forces d’occupation israéliennes a ouvert le feu sur plusieurs civils qui cueillaient des champignons près du village d’al-Rafid, dans la campagne sud de Quneitra. Des bergers présents dans les environs ont également été pris pour cible. »

Dans ce contexte de violations israéliennes dans la campagne de Quneitra, les forces d’occupation ont progressé hier dans des zones du sud du pays. L’agence de presse officielle SANA a rapporté qu’« un convoi composé de trois véhicules, dont deux pick-up Hilux et un Hummer, a avancé depuis l’entrée de la ville de Bir Ajam en direction du village de Bariqa. »

L’occupation israélienne poursuit ses violations de la souveraineté syrienne quasi quotidiennes par des incursions, l’établissement de points de contrôle, des arrestations et des actes de sabotage dans diverses régions du sud de la Syrie.

Source: Médias