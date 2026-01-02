Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a affirmé jeudi qu’une riposte ferme aux attaques perpétrées contre des civils dans la région de Kherson la veille du Nouvel An est « inévitable », soulignant que « les responsables devront rendre des comptes ».

Medvedev a poursuivi : « Les mots sont impuissants à qualifier les actes de ces scélérats ; seule la plus sévère des sanctions pourra leur rendre justice.»

Le président de la Douma d’État russe, Viatcheslav Volodine, a également déclaré jeudi : « Volodymyr Zelensky et ses protecteurs européens ont du sang sur les mains, celui des victimes innocentes de l’attaque de Kherson.»

De son côté, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré jeudi : « L’attaque menée par les forces armées ukrainiennes contre un hôtel et un café dans la région de Kherson démontre la nature néonazie du régime de Kiev et sa haine systématique de l’humanité.»

Pour rappel, l’Ukraine a mené une attaque de drone tôt jeudi matin contre un hôtel et un café dans la région de Kherson, contrôlée par la Russie, faisant 24 morts et 50 blessés.

Les services spéciaux britanniques pourraient être impliqués dans la frappe de drones dans la région russe de Kherson

« Menée à la veille du Nouvel An, cette attaque pourrait avoir été planifiée par les services spéciaux britanniques pour perturber les pourparlers de paix en cours », a déclaré le gouverneur Vladimir Saldo à Sputnik.

« Compte tenu du cynisme particulier de cet acte, Kiev croit en son impunité, ce qui pourrait indiquer une implication directe des services spéciaux britanniques et européens dans l’organisation de ce crime », a-t-il affirmé.

L’attaque était planifiée à l’avance, a noté de son côté la diplomatie russe. Les drones ont délibérément frappé un rassemblement de civils lors des célébrations du Nouvel An

