Les médias israéliens ont rapporté jeudi que l’armée israélienne accélère ses préparatifs en vue d’une possible « guerre surprise » sur trois fronts.

Selon la chaîne israélienne Channel 12 « à la lumière des événements en Iran, l’armée israélienne accélère ses préparatifs en vue d’une possible guerre surprise sur trois fronts principaux : l’Iran, le Liban et la Cisjordanie ».

Depuis quelque temps, Israël menace l’Iran d’une nouvelle guerre et mène des attaques de grande envergure au Liban. Des ministres israéliens incitent également à la reprise de la guerre d’usure à Gaza, dans un contexte d’escalade des tensions en Cisjordanie occupée.

Mercredi, le commandant du commandement central de l’armée israélienne, Avi Blot, a déclaré que Tel-Aviv devrait se préparer à une « guerre surprise » et « maintenir un niveau de préparation élevé ».

La chaîne 12 a indiqué que cela s’inscrit dans un plan pluriannuel s’étendant jusqu’en 2030, piloté par le chef d’état-major Eyal Zamir, qui prévoit notamment un renforcement significatif des activités de l’armée israélienne et de sa présence dans l’espace.

Elle a ajouté que le chef d’état-major « a souligné deux axes principaux de ce plan pluriannuel : le développement du personnel et l’engagement dans l’espace ». L’armée israélienne considère l’espace comme une dimension essentielle au développement de ses capacités défensives, offensives et de renseignement.

La chaîne a noté que les grandes lignes de ce plan ont commencé à se dessiner après près de deux ans de combats intenses. Dans le cadre de ce plan, parallèlement à son élaboration, un processus de préparation à la guerre, voire à l’éventualité d’une attaque surprise, est en cours, l’Iran étant au cœur de cette opération.

Selon ses dires, Tel Aviv craint que Téhéran ne réagisse aux manifestations internes en Iran en attaquant Israël afin d’empêcher l’effondrement du régime.

Selon la chaîne, « le Premier ministre Benjamin Netanyahu a tenu hier, mercredi, des discussions et des consultations depuis Miami (aux États-Unis, où il se trouve depuis plusieurs jours) au sujet des manifestations en Iran. »

Le mercredi 31 décembre, le Mossad israélien a invité les protestataires iraniens à intensifier leur mobilisation sociale, affirmant être présent avec eux « sur le terrain ».

« Sortez ensemble dans les rues. L’heure est venue. Nous sommes avec vous », ont déclaré les services secrets extérieurs d’Israël sur leur compte X, s’adressant en langue farsi aux manifestants iraniens.

Des affrontements jeudi entre manifestants et forces de l’ordre dans le sud-ouest de l’Iran ont fait deux morts, a rapporté l’agence de presse Fars, les premiers civils tués depuis le début de ce mouvement spontané dimanche contre la vie chère.

« Le nombre de victimes à Lordegan aujourd’hui s’élève à deux », écrit Fars, après avoir rapporté des affrontements, jets de pierre et dégradations contre des bâtiments publics, dans cette ville située à 650 kilomètres de Téhéran. Dans la nuit, un membre bassidj des forces de l’ordre avait également trouvé la mort dans l’ouest du pays dans des affrontements distincts.

Mercredi, un bâtiment gouvernemental a été attaqué dans le sud de l’Iran, ont indiqué les autorités, après trois jours de rassemblements contre la cherté de la vie dans plusieurs villes du pays.

Source: Divers