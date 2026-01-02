Des chasseurs israéliens ont mené une série de frappes sur plusieurs zones du Liban-sud vendredi.

Le correspondant d’Al-Manar dans le Sud a rapporté que les forces d’occupation israéliennes ont mené une série de raids aériens visant les hauteurs de Louaizeh, dans le district de Jezzine, au sein du Gouvernorat du Sud.

Toujours au Liban-sud, des avions de combat israéliens ont ciblé la ville de Tibna, dans le district de Saida.

Des chasseurs israéliens ont également ciblé la périphérie de la ville d’Ansar et la zone de Wadi Zafta, dans le district de Nabatieh, au Liban-sud.

Plus tôt dans la journée, un chasseur israélien a ciblé une plateforme de forage dans la ville frontalière d’Aïta el-Chaab, près de la Palestine occupée.

Ces attaques s’inscrivent dans le cadre des violations continues par l’ennemi israélien de l’accord de cessation des hostilités, publiée sous les auspices présidentiels américain et français le 27 novembre 2014, de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU de 2006 et de la souveraineté libanaise.

Des frappes aériennes israéliennes ciblent des hauteurs dans la Bekaa occidentale

Le correspondant d’Al-Manar a rapporté que « des avions de combat ennemis ont mené une série de frappes aériennes sur les hauteurs de Jabal Mashghara dans la Bekaa occidentale, dans la région de Marj Aqmata, sur les hauts plateaux d’Iqlim al-Tuffah, à Wadi Azza-Zifta, aux abords d’Ansar et dans la région de Tabna, aux abords de Baysariyeh ».

Notre correspondant a noté que « les frappes aériennes menées ce matin par l’aviation ennemie, qui visaient la région de Tabna, dans la région de Zahrani, ont entraîné la fermeture de la route menant à la ville de Tuffahta, en raison des pierres et des débris dispersés par les missiles utilisés lors des raids. Les équipes de la Protection civile de l’Autorité sanitaire islamique ont travaillé à la réouverture de la route. Les frappes aériennes ont également fait des blessés légers parmi les travailleurs syriens ».

Par ailleurs, l’armée israélienne a annoncé « qu’un missile intercepteur a été tiré sur une mauvaise cible dans la région de Baram, en Haute Galilée occupée ».

La radio de l’armée israélienne a indiqué que « le missile a visé une volée d’oiseaux ».

Source: Médias