Selon les données de suivi des navires, la Chine a reçu « 22 cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) l’an dernier, en provenance de deux projets d’exportation russes soumis à des sanctions américaines et européennes ».

Une cargaison provenait de Portovaya et les autres du projet Arctic LNG 2, d’après les données de Kpler et du London Stock Exchange Group.

Les États-Unis et l’Union européenne ont imposé des sanctions à ces deux projets afin de limiter les revenus énergétiques russes suite à l’intervention militaire en Ukraine.

La China National Petroleum Corporation (CNPC) et la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), entreprises publiques chinoises, détiennent chacune une participation de 10 % dans le projet Arctic LNG 2.

