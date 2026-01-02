La cyber police iranienne a déclaré que ces derniers jours, « des pages de réseaux sociaux ont utilisé des techniques d’intelligence artificielle pour produire des images et des vidéos entièrement fabriquées, faussement attribuées à des chefs et directeurs des forces de police et militaires iraniennes ».

La police a ajouté que « ce contenu falsifié est produit et diffusé dans le but de perturber l’ordre public et n’a aucun lien avec la réalité ni avec les membres et responsables des forces armées ».

Plusieurs villes iraniennes ont été le théâtre de manifestations ces derniers jours, dont certaines ont dégénéré en violences, pour protester contre la situation économique difficile, le coût élevé de la vie et la dévaluation continue de la monnaie face au dollar.

Ces manifestations surviennent dans un contexte d’instrumentalisation de ces mouvements par les États-Unis, Donald Trump ayant mis en garde contre toute agression contre les manifestants, déclarant que « sinon, Washington interviendra pour les protéger ».

En réponse, Téhéran a mis en garde « contre toute agression menaçant sa sécurité et sa stabilité ».

Les forces de sécurité iraniennes ont arrêté plusieurs individus qui perturbaient la sécurité dans la province de Kermanshah, expliquant que « ces individus fabriquaient des armes artisanales et des cocktails Molotov dans le but de déstabiliser la sécurité publique, et ils ont été déférés devant les autorités judiciaires ».

