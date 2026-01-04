Cheikh Naïm Qassem : L’Iran ne soutient pas les mouvements de résistance dans le but d’acquérir une influence politique et économique. Les puissances coloniales et d’autres nations interviennent dans notre région pour leurs propres gains économiques et sociaux. – Site de la chaîne AlManar-Liban
Cheikh Naïm Qassem : L’Iran ne soutient pas les mouvements de résistance dans le but d’acquérir une influence politique et économique. Les puissances coloniales et d’autres nations interviennent dans notre région pour leurs propres gains économiques et sociaux.