Cheikh Naïm Qassem : Les mouvements de résistance ont reçu le soutien de l’Iran sans aucune concession. Le Hezbollah agit en fonction de sa foi et des intérêts qu’il juge pertinents dans le choix de la résistance et dans la conduite à tenir. – Site de la chaîne AlManar-Liban
