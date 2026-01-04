Dans son discours ce samedi à l’occasion de la 6eme commémoration du martyre des commandants Qassem Soleimani et Abou Mahdi al-Mouhandes, le secrétaire général du Hezbollah, le cheikh Naïm Qassem a violemment vilipendé ceux qui se plient au projet américano sioniste dans la région.

« Honte à ceux qui se plient à l’hégémonie américaine et promeuvent le droit d’Israël à l’occupation », a-t-il lancé.

Après avoir rendu hommage à ces deux commandants iranien et irakien de l’axe de la résistance, cheikh Qassem a salué le rôle de soutien aux mouvements de la résistance par la République islamique qui « a donné sans rien attendre en retour » contrairement « aux puissances coloniales qui interviennent pour leurs propres intérêts économiques ».

Il a aussi salué le rôle des peuples libanais, palestinien, yéménite et irakien dans la lutte contre l’hégémonie et l’arrogance dans la région.

Selon lui la relation entre les mouvements de résistance dans la région et l’Iran n’affecte pas au patriotisme. « Leurs relations avec l’Iran sont naturelles car ils partagent un objectif commun : lutter contre l’hégémonie dans la région. »

Il a insisté que « le Hezbollah souhaite un Liban souverain, libre, indépendant et capable ».

Les idées principales de son discours

(( Le martyr Hajj Qassem Soleimani était un modèle du véritable projet humanitaire islamique œuvrant pour le bien de l’humanité. Il poursuivait un objectif : soutenir les mouvements de résistance et contrecarrer les plans des États-Unis d’Amérique. La République islamique d’Iran est pionnière dans le soutien à la résistance et la défense des causes de la justice et de l’humanité.

Les sacrifices consentis par le peuple palestinien face à l’agression, insistant sur le fait qu’il n’a pas capitulé. Le Liban, par sa résistance, son peuple et son armée, représente un modèle de sacrifice, de dignité et de libération. Les peuples yéménite et irakien pour leur soutien à la vérité et leur résistance face à l’agression.

L’élimination des martyrs n’entravera pas leur combat ; au contraire, ce combat se poursuivra avec plus de force que jamais.

L’établissement de l’entité israélienne dans la région avait été orchestré par l’Occident dans le but d’instaurer une hégémonie culturelle et économique. Mais la victoire de la révolution en Iran a profondément transformé la région, la libérant de la tutelle occidentale. Elle avait freiné le projet colonial et l’influence grandissante d’Israël dans la région.

La convergence des points de vue entre les mouvements de résistance et la République islamique ne nuit pas au patriotisme. Leurs relations avec l’Iran sont naturelles car ils partagent un objectif commun : lutter contre l’hégémonie dans la région.

L’Iran ne soutient pas les mouvements de résistance pour en tirer des avantages politiques ou économiques, mais bénéficie au contraire d’un climat positif et de la coexistence pacifique entre les peuples de la région.

En revanche, les puissances coloniales et d’autres nations interviennent dans notre région pour leurs propres intérêts économiques et sociaux.

Les mouvements de résistance ont reçu le soutien inconditionnel de l’Iran, et cette relation repose sur des principes et des intérêts communs face à l’agression et à l’arrogance.

Les actions du Hezbollah découlent de sa foi et de la conviction qu’il est bénéfique d’adopter et d’agir dans le cadre de la résistance. La construction d’un État juste et compétent est aussi une question de foi et d’intérêt pour le parti, la lutte contre la corruption et le rejet de l’occupation font partie intégrante des convictions et des intérêts du Hezbollah.

Le Hezbollah est fier de sa relation avec l’Iran, qui a donné sans rien attendre en retour.

Honte est pour ceux qui se soumettent à l’hégémonie américaine et promeuvent le droit d’Israël à l’occupation, ainsi que pour tous ceux qui justifient l’agression israélienne et s’abstiennent d’apporter leur contribution, même par la pression médiatique.

Le Hezbollah souhaite un Liban souverain, libre, indépendant et capable. Nous appelons au dialogue et au consensus, et nous insistons sur l’unité nationale face à nos ennemis.

La priorité devait être de mettre fin à l’agression, d’obtenir le retrait israélien, la reconstruction et la libération des prisonniers.

La tenue des élections législatives doit être réalisée dans les délais prévus.

Il faut restituer intégralement et sans aucune déduction l’argent des déposants.

Il faut armer l’armée libanaise pour protéger le Liban et affronter ceux qui portent atteinte à la sécurité du pays.

Il faut rendre justice aux fonctionnaires de l’administration publique afin qu’ils puissent exercer leurs fonctions.))

Source: Al-Manar