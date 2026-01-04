Les attaques israéliennes et les violations du cessez-le-feu se poursuivent, la dernière agression ayant eu lieu samedi dans le sud du Liban.

Notre correspondant a rapporté qu’un drone ennemi a ciblé un véhicule Rapide dans la localité d’al-Khiam.

Le Centre des opérations d’urgence de santé publique du ministère libanais de la Santé a confirmé l’attaque dans un communiqué de presse, déclarant : « Le raid mené aujourd’hui par l’ennemi israélien sur la localité d’al-Khiam, dans le district de Marjeyoun, a fait trois blessés parmi les citoyens. »

Le porte-parole de l’armée d’occupation a déclaré que la frappe vise un élément du Hezbollah.

Plus tôt dans la journée, une intense activité de drones israéliens a été enregistrée à basse altitude au-dessus du sud du Liban, de Beyrouth et de sa banlieue sud.

Cette situation fait suite aux menaces d’une escalade majeure de la part d’Israël. Hier, la Radio-Télévision israélienne a rapporté que le cabinet israélien se réunirait jeudi prochain pour discuter de la possibilité de lancer une opération militaire au Liban.

Citant deux sources, elle a rapporté qu’Israël envisage une opération terrestre au Liban, et non pas seulement des frappes aériennes.

Elle a également rapporté que le président américain Donald Trump ne s’oppose pas à une opération israélienne au Liban, mais a demandé à Benyamin Netanyahou d’attendre la fin des consultations avec le gouvernement libanais.

