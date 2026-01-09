Le président américain Donald Trump a déclaré, le jeudi 9 janvier, que les compagnies pétrolières allaient investir « au moins » 100 milliards de dollars au Venezuela.

« Les 14 plus grandes compagnies arrivent », a affirmé Trump à Fox News avant sa rencontre avec les dirigeants pétroliers à la Maison Blanche.

« Elles vont s’installer et reconstruire toute l’infrastructure pétrolière. Elles vont investir au moins 100 milliards de dollars », a-t-il ajouté.

Le 3 janvier, les États-Unis ont bafoué le droit international en menant une opération militaire contre le Venezuela qui a abouti à l’enlèvement du président Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores.

Trump a indiqué que son administration « gérerait » le Venezuela et ses ressources pétrolières pendant une période de transition.

Depuis septembre, l’administration Trump a intensifié ses opérations militaires dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique oriental, sous prétexte de lutte contre le trafic de stupéfiants.

Le Venezuela « serait incapable d’organiser des élections actuellement »

Trump a annoncé que la dirigeante de l’opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, se rendrait à Washington « la semaine prochaine ». « Je me réjouis de la rencontrer. »

« J’ai entendu dire qu’elle le souhaitait. Ce serait un grand honneur », a répondu Trump lorsqu’on lui a demandé s’il accepterait le prix Nobel si elle voulait le lui remettre.

Trump a déclaré que le Venezuela « ne saurait même pas » comment organiser des élections actuellement.

« Le pays est devenu un pays du tiers monde, et ils ne sauraient pas comment organiser des élections en ce moment. Nous allons reconstruire le secteur pétrolier et l’infrastructure pétrolière s’en chargera… nous allons reconstruire le pays, et finalement, vous pourrez organiser des élections », a-t-il dit.