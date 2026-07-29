Khatam al-Anbiya : Nous n’autoriserons pas les navires des pays et entreprises bénéficiant de nos avoirs gelés à traverser le détroit d’Ormuz

Le porte-parole du quartier général de construction de Khatam al-Anbiya, le général de brigade Ebrahim Zolfaghari, a confirmé mardi qu’« aucune entreprise ni aucun pays recevant des fonds provenant d’avoirs iraniens gelés ne sera autorisé à traverser le détroit d’Ormuz ».

Zolfaghari a mis en garde le président américain Donald Trump contre les conséquences de l’acte illégal consistant à verser des indemnités aux navires endommagés grâce à des avoirs iraniens.

Il a également averti toutes les entreprises et tous les pays qui accueillent favorablement la proposition de Trump que « leurs navires ne seront pas autorisés à traverser le détroit d’Ormuz ».

Il a expliqué que « les navires ont subi des dommages pendant la guerre imposée à l’Iran en raison de la déstabilisation de la sécurité par l’armée américaine ».

Lundi, la télévision iranienne, citant une source, a annoncé que six navires, à l’instigation de l’armée américaine, avaient tenté de traverser illégalement le détroit d’Ormuz par la voie sud.

La source a confirmé qu’un des navires en infraction a été impliqué dans un accident, tandis que les autres ont été renvoyés dans le Golfe « sous le contrôle ferme de l’Iran ».

La source a souligné que la voie de navigation désignée dans le détroit d’Ormuz est la seule autorisée et que toutes les autres routes sont impraticables et ne mènent à aucune destination.

Ceci intervient malgré l’arrêt des attaques américaines contre des zones, des installations et des infrastructures iraniennes depuis plusieurs jours consécutifs. Cependant, le détroit d’Ormuz reste fermé, les États-Unis incitant les navires à emprunter des routes illégales, les exposant ainsi à des accidents ou les contraignant à faire demi-tour.

Source : Médias