mercredi, 29/07/2026   
   Beyrouth 14:04
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    L’amiral Habibollah Sayyari : Les fils du peuple iranien au sein de l’armée et du CGRI restent inébranlables, et aucun mouvement n’est autorisé dans le détroit d’Ormuz sans leur accord

      En Lien

      L’amiral Habibollah Sayyari : Les fils du peuple iranien au sein de l’armée et du CGRI restent inébranlables, et aucun mouvement n’est autorisé dans le détroit d’Ormuz sans leur accord

      L’amiral Habibollah Sayyari : Les fils du peuple iranien au sein de l’armée et du CGRI restent inébranlables, et aucun mouvement n’est autorisé dans le détroit d’Ormuz sans leur accord

      L’amiral Habibollah Sayyari : Les forces navales de l’armée exercent un contrôle total sur le secteur est du détroit d’Ormuz, le nord de l’océan Indien et la mer d’Oman

      L’amiral Habibollah Sayyari : Les forces navales de l’armée exercent un contrôle total sur le secteur est du détroit d’Ormuz, le nord de l’océan Indien et la mer d’Oman

      Chef d’état-major de l’armée iranienne, l’amiral Habibollah Sayyari : Aucun mouvement dans le détroit d’Ormuz sans l’autorisation de l’Iran

      Chef d’état-major de l’armée iranienne, l’amiral Habibollah Sayyari : Aucun mouvement dans le détroit d’Ormuz sans l’autorisation de l’Iran