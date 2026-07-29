Irak: Al-Noujaba exige l’expulsion de l’occupant américain. Al-Zaidi annule sa visite à Riyad

Suite aux frappes aériennes conjointes des forces américaines et saoudiennes visant des positions des Forces de mobilisation populaire Hachd al-Chaabi en territoire irakien, le mouvement irakien Al-Noujaba a menacé d’une riposte militaire.

« La présence continue des bases et des quartiers généraux de l’occupation américaine sur le sol irakien est devenue un danger imminent qui menace la sécurité et la stabilité du pays », a-t-il affirmé dans un communiqué assurant que « le sang des martyrs sera vengé», et exigeant l’accélération de « l’expulsion de l’occupant » américain.

Il a aussi souligné la nécessité de « rompre toute forme de coopération avec le régime saoudien », exigeant que « le gouvernement irakien rompe immédiatement son silence et ne se contente pas de déclarations de condamnation et de dénonciation qui tentent l’agresseur et le poussent à continuer ».

Dans sa déclaration, le mouvement a appelé à « se procurer des systèmes de défense aérienne avancés et à protéger immédiatement et efficacement la souveraineté et l’espace aérien du pays, et à tenir pour responsables tous ceux qui ont laissé le ciel national ouvert aux désirs des tueurs », menaçant Riyad et Washington d’un « lourd tribut à payer pour leurs intérêts et leur sécurité » en raison de ces attaques.

Le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi a décidé pour sa part de suspendre sa visite officielle prévue à Riyad, a indiqué une source gouvernementale bien informée à l’agence de presse Shafaq.

De leur côté, trois sources ont indiqué à Reuters qu’al-Zaidi avait annulé une rencontre prévue avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à Djeddah en raison des attaques saoudo-américaines contre l’Irak.

Source : Médias