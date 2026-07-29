Trump menace de frapper durement l’Iran, après les tirs iraniens sur les bases us en Jordanie

Les Etats-Unis vont frapper l’Iran durement pour riposter aux attaques contre des bases américaines en Jordanie, a assuré mercredi Donald Trump dans un entretien à Fox News, ajoutant que les frappes américano-saoudiennes en Irak avaient été « coordonnées » avec Bagdad.

« Nous allons les frapper fort, ils vont prendre une raclée », a déclaré le président américain selon ses propos rapportés par un journaliste de la chaîne américaine.

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont confirmé mercredi avoir visé des installations militaires américaines en Jordanie tandis que l’armée jordanienne a déclaré avoir abattu cinq missiles iraniens.

Donald Trump a dit que « les forces américaines n’ont eu que quelques minutes pour abattre ces missiles balistiques iraniens qui arrivaient », selon le journaliste Trey Yingst, qui s’est entretenu hors antenne avec le président.

Le reporter l’a aussi interrogé sur les bombardements menés par les Etats-Unis et de l’Arabie saoudite contre des positions de groupes de mobilisation populaire Hachd al-Chaabi.

Le président américain « a dit que ces frappes étaient coordonnées avec le gouvernement irakien », a déclaré le journaliste.

Peu avant, la présidence irakienne a pourtant dénoncé, sans nommer les Etats-Unis ni l’Arabie saoudite, « les bombardements qui ont visé les bases du Hachd al-Chaabi », qui ont combattu Daech avec l’aide de consultants iraniens, les considérant comme une « attaque inacceptable et une violation flagrante de la souveraineté de l’Irak, visant ses institutions officielles ».

Selon le Hachd al-Chaabi, qui dénonce une « agression », au moins 20 de ses membres ont été tués et 32 blessés dans ces frappes.

Source : Avec AFP