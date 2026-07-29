Agression américano-saoudienne contre l’Irak : l’organisation Badr réclame « un réexamen complet de toutes les relations et de tous les accords conclus avec les USA »

Le secrétaire général de l’Organisation Badr, Hadi al-Amiri, a exprimé mercredi dans un communiqué sa plus ferme condamnation de « l’attaque odieuse et injustifiée qui a ciblé la souveraineté de l’Irak et de ses forces armées, représentée par l’attaque lancée par les forces saoudiennes, avec le soutien de l’aviation américaine, contre le quartier général des Forces de mobilisation populaire en plusieurs endroits sur le sol irakien, qui a entraîné le martyre d’un certain nombre de héros des Forces de mobilisation populaire, ainsi que des blessures pour un certain nombre d’autres ».

Le communiqué poursuit : « Tout en condamnant et en dénonçant cette dangereuse agression, nous exigeons que le gouvernement irakien prenne une position ferme et décisive concernant cette attaque contre la souveraineté de l’Irak et le ciblage de ses forces héroïques, qui ont joué un rôle fondamental dans l’instauration de la sécurité et de la stabilité, et qui continuent de traquer les derniers éléments des groupes terroristes de l’EI. »

Il a déclaré : « Les Irakiens ont été surpris par cette agression flagrante de la part d’un pays voisin envers lequel l’Irak a toujours tendu la main dans un esprit de fraternité et de coopération, et a fait preuve de la plus grande patience au cours des années difficiles, même si des groupes terroristes utilisaient son territoire comme base de lancement et bénéficiaient d’un soutien et d’installations qui ont contribué à l’envoi de milliers de kamikazes et de voitures piégées, et au soutien à la formation de bandes terroristes pour verser le sang du peuple irakien, dans le but d’empêcher l’Irak de jouir de la sécurité et de la stabilité. »

Le communiqué déplore également que « l’Arabie saoudite réitère aujourd’hui cette approche hostile envers l’Irak et son peuple de manière plus flagrante, dans le but de déclencher une guerre que nous avons toujours souhaité éteindre en rétablissant les relations et le bon voisinage. »

Il a ajouté : « Nous avons coopéré avec tous les pays de la région et ouvert une nouvelle ère avec eux, mais le régime saoudien a repris ces agissements sans aucune justification ni preuve tangible. Son objectif est clair : limiter le rôle de l’Irak, ce qui appelle à la stabilité et à la fin des guerres dans la région. »

Et d’ajouter : « Nous soulignons également que le rôle des États-Unis dans le soutien apporté à cette agression brutale les place au-delà de leurs responsabilités juridiques et morales. Ils auraient dû respecter l’accord de sécurité conclu avec l’Irak, respecter sa souveraineté et remplir leurs obligations de protéger sa sécurité et de repousser toute agression visant son territoire et ses institutions militaires. Ce comportement hostile exige un réexamen complet de toutes les relations et de tous les accords conclus avec les États-Unis, notamment l’accord de sécurité, d’une manière compatible avec les intérêts nationaux supérieurs et préservant la souveraineté et la dignité de l’Irak. »

Et de conclure : « la région se trouve aujourd’hui à un tournant décisif qui exige une position nationale irakienne unifiée pour défendre la souveraineté et protéger le sang irakien. »

Source : Médias