Égypte : Deux navires de stockage de gaz prennent feu dans le port de Damiette

« Un incendie s’est déclaré sur le navire de gazéification et le navire de stockage situés dans le port de Damiette », a révélé le ministère égyptien du Pétrole et des Ressources minérales dans un communiqué.

Le communiqué ajoutait que « la situation a été prise en charge immédiatement, conformément aux plans d’urgence et d’intervention rapide approuvés, par les autorités compétentes et les équipes de pompiers et de sécurité sur place. »

Le ministère a confirmé que « l’incident n’a fait ni blessés ni victimes, et que les équipes d’intervention sont en contact avec les autorités techniques compétentes pour achever les travaux et prendre les mesures nécessaires conformément aux normes en vigueur ». Il a ajouté que « les mesures nécessaires sont prises pour déterminer les répercussions de la situation ».

Cette information fait suite aux déclarations de la société de sécurité maritime Ambrey, sur la base d’une première évaluation, citées par Reuters, selon lesquelles un pétrolier américain aurait été touché par un drone dans le port égyptien de Damiette.

Dans un communiqué distinct, la société Inchcape Port Services a indiqué que deux navires-citernes transportant du gaz avaient pris feu dans le port égyptien.

Selon trois sources commerciales proches du dossier, le drone a percuté le navire de stockage flottant Energius Winter, provoquant un incendie qui s’est ensuite propagé à un autre navire, le Gazoloj Salem.

Deux sources sécuritaires distinctes ont indiqué que l’explosion avait été provoquée par une attaque de drone.

Ambrey a indiqué que l’équipage a été évacué et l’incendie a été maîtrisé, précisant que personne n’a encore revendiqué l’attentat, selon Reuters.

Source : Médias