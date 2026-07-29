Incendies en Europe : les derniers développements

Voici les derniers développements mercredi sur le front des incendies en Europe, où les forêts s’enflamment d’autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet.

France : le feu à la merci de la chaleur et des vents

Le retour des fortes chaleurs et l’arrivée de vents marins attisent mercredi l’incendie d’une rare intensité qui sévit en Gironde, dans le sud-ouest de la France, depuis le 22 juillet et a déjà consumé 42.000 hectares après une deuxième nuit plus calme qui a permis de « stabiliser » l’incendie.

Une semaine après le début du plus gros incendie de forêt à ravager la France depuis 1949, une importante reprise de feu au nord de la station balnéaire de Lanton a mobilisé en fin de matinée les pompiers.

Grèce : deux pompiers sont morts en combattant un incendie en Crète

Deux pompiers ont perdu la vie mercredi en luttant contre un incendie de forêt sur l’île grecque de Crète, a annoncé le service national des pompiers, alors que plusieurs feux sévissent dans le pays en présence de vents violents.

Ils ont été pris au piège par les flammes à l’intérieur de leur camion, dans les contreforts d’une montagne près de la ville de Réthymnon, dans l’ouest du pays, selon la chaîne de télévision publique ERT.

France : 23 départements en vigilance orange canicule jeudi, contre 16 mercredi

Vingt-trois départements, dont toujours les Landes et la Gironde en proie aux incendies, seront en vigilance orange canicule jeudi, a annoncé mercredi Météo-France.

Pour la Gironde et les Landes, en proie aux incendies, le « pic de chaleur est intense, dans un contexte particulièrement difficile, nécessitant une vigilance particulière », souligne Météo-France dans son bulletin de 14H00 GMT.

La Belgique envoie en France des militaires et du matériel spécialisé

Le gouvernement belge a annoncé l’envoi mercredi en France d’une trentaine de militaires et d’une dizaine de véhicules spécialisés, pour contribuer à la lutte contre les incendies qui sévissent en Gironde, dans le sud-ouest du pays.

Turquie : plusieurs incendies attisés par le vent dans les zones touristiques

La Turquie luttait mercredi contre plusieurs incendies de forêt attisés par des vents violents en particulier dans les régions touristiques du sud du pays, nécessitant d’importants moyens, selon les autorités.

Un foyer en particulier dans la province de Mugla (sud-ouest) mobilise cinq avions et dix-huit hélicoptères, plus de 90 camions de pompier et engins de chantier ainsi que des centaines d’hommes, détaille le ministère de l’Agriculture et des forêts.

France : 5 millions de masques FFP2 ont été livrés en pharmacie

Plus de 5 millions de masques FFP2 ont été livrés en pharmacie pour protéger les habitants exposés aux fumées du mégafeu en Gironde (sud-ouest), et 4.272 personnes âgées ou handicapées, évacuées, ont été relogées dans des établissements adaptés, a indiqué mercredi la ministre française de la Santé.

Face aux fumées d’incendie très irritantes, qui provoquent des effets respiratoires et ORL et peuvent conduire à des hospitalisations, « il est recommandé plutôt de rester, si c’est possible, à la maison », a rappelé Stéphanie Rist sur BFMTV.

Espagne : les habitants de toutes les localités évacuées dans la province d’Ávila autorisés à rentrer chez eux

Tous les habitants des différentes localités évacuées ces derniers jours dans la province d’Ávila, au nord-ouest de Madrid, sont autorisés à rentrer chez eux, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

« Est décrétée, avec effet immédiat, la fin du confinement » et « des évacuations » de « toutes les localités qui se trouvaient encore dans cette situation dans la province d’Ávila », a indiqué le ministère, énumérant la liste des villes et villages concernés, à la faveur d’une amélioration des conditions météorologiques et des progrès des pompiers sur place.

Grèce : incendie sur l’île touristique de Paros, évacuations préventives

Les pompiers luttent toujours contre un incendie de forêt qui s’est déclaré la veille sur l’île touristique de Paros en mer Egée, entraînant des évacuations préventives dans la nuit de mardi à mercredi, selon le service des pompiers grecs.

« L’incendie a démarré mardi soir à Kampi, près d’un site de décharge dans l’ouest de l’île et s’est répandu vers le sud » et le centre de l’île « en raison de forts vents », a indiqué Υannis Artopios, porte-parole adjoint des pompiers à la télévision publique Ert.

Source : AFP