Commandant en chef des forces irakiennes : Nous avons demandé des preuves des attaques contre l’Arabie saoudite, mais n’avons reçu aucune réponse

Le commandant en chef des forces armées irakiennes s’est rendu au quartier général des Forces de mobilisation populaire (FMP), ordonnant que les martyrs soient honorés et les blessés soignés, et réaffirmant son soutien indéfectible aux membres des FMP.

Le porte-parole du commandant en chef a déclaré que le gouvernement irakien avait demandé des preuves concernant les allégations selon lesquelles les attaques auraient été perpétrées depuis le territoire irakien, mais qu’aucune partie n’avait fourni d’éléments à l’appui de ces accusations.

Il a ajouté que les responsables de la sécurité travaillaient à un plan visant à prévenir les attaques et à préserver la souveraineté de l’Irak, soulignant que le gouvernement ne tolérerait aucune action individuelle ni aucune violation provenant du territoire irakien.

Il a affirmé que les forces de sécurité étaient les seules responsables des questions de sécurité et que le gouvernement n’autoriserait aucune présence d’armes en dehors du cadre étatique.

Il a indiqué que l’agression saoudo-américaine avait entravé les efforts déployés pour enquêter sur les allégations relatives aux attaques contre l’Arabie saoudite.

Pour sa part, le chef des FMP, Faleh al-Fayyad, a affirmé que les FMP étaient prêtes à appliquer les directives du commandant en chef des forces armées, à assurer la protection de leurs membres et à faire face à toute attaque potentielle.

La Résistance islamique en Irak a confirmé mercredi que sa riposte à l’agression américaine était inévitable après la conclusion du pèlerinage d’Arbaïn, indiquant qu’elle pourrait cibler « les instruments de l’ennemi américain en Arabie saoudite chaque fois que la situation l’exigera ».

Cette déclaration fait suite à une frappe aérienne conjointe américano-saoudienne qui a visé plusieurs sites en territoire irakien aujourd’hui, faisant des morts et des blessés.

Source : Médias