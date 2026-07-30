Ministère égyptien du Pétrole : Un pétrolier américain victime d’une attaque de drone dans le port égyptien de Damiette

Le ministère égyptien du Pétrole a annoncé mercredi qu’un incendie s’était déclaré à bord de deux navires de regazéification et de stockage dans le port de Damiette.

Le ministère a confirmé que l’incident dans le port de Damiette « n’a fait ni blessés ni victimes ».

Cette annonce fait suite à un article de Reuters indiquant qu’un pétrolier américain avait été touché par un drone dans le port égyptien de Damiette, en mer Méditerranée.

Dans un communiqué distinct, Inchcape Port Services a signalé que deux pétroliers avaient pris feu dans le port égyptien.

Trois sources du secteur, proches du dossier, ont déclaré qu’un drone avait percuté le navire de stockage flottant Energius Winter, provoquant un incendie qui s’est ensuite propagé à un autre navire, le Gaslog Salem.

Deux sources sécuritaires distinctes ont affirmé que l’explosion avait été causée par une attaque de drone.

Ministère égyptien du Pétrole a rapporté que l’équipage avait été évacué et que l’incendie était maîtrisé, précisant qu’aucune revendication n’avait encore été faite.

Source : Médias