L’Égypte informe les États-Unis de son rejet de toutes les attaques contre les États arabes

L’Égypte a informé les États-Unis de son rejet catégorique de toutes les attaques visant les États arabes, soulignant la nécessité de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de ces pays et d’œuvrer à la désescalade des tensions dans la région.

Cette déclaration a été faite lors d’un entretien téléphonique, mercredi, entre le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel-Aty, et l’envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Wittkopf. Les deux parties ont discuté des derniers développements régionaux et des efforts déployés pour apaiser les tensions et prévenir l’extension du conflit.

Selon un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères, les deux parties ont échangé leurs points de vue et leurs analyses sur la situation actuelle et ont insisté sur l’importance d’intensifier les efforts pour contenir les tensions et empêcher la région de sombrer dans un cycle de conflit plus large, afin de préserver la sécurité et la stabilité des pays et d’épargner à leurs populations de nouvelles répercussions humanitaires et économiques.

Lors de cet entretien téléphonique, le ministre égyptien des Affaires étrangères a souligné la nécessité de respecter les principes de bon voisinage, le droit international et de préserver la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale des États. Il a affirmé que les solutions politiques et diplomatiques demeurent la meilleure voie pour résoudre les crises régionales et rétablir la sécurité et la stabilité.

Abdel-Aty a également condamné toutes les attaques visant les États du Golfe et le Royaume hachémite de Jordanie, réaffirmant le rejet catégorique par l’Égypte de toute action portant atteinte à la sécurité et à la souveraineté des États arabes ou menaçant leur stabilité. Il a insisté sur le soutien indéfectible du Caire à la sécurité et à la stabilité des pays arabes.

Ces discussions interviennent dans un contexte de tensions régionales croissantes ces derniers jours, suite à des attaques contre des installations vitales dans plusieurs pays de la région et aux échanges d’opérations militaires qui ont suivi. Ces actions ont accru les inquiétudes internationales quant au risque d’une confrontation plus large et à ses répercussions sur la sécurité au Moyen-Orient et la stabilité des marchés mondiaux de l’énergie.

Dans ses communications avec les différentes parties régionales et internationales, l’Égypte s’engage à promouvoir la désescalade et à prévenir toute nouvelle escalade, conformément à sa politique de soutien aux solutions pacifiques et de résolution des différends par le dialogue diplomatique. L’Égypte souligne également son respect de la souveraineté des États et son rejet de toute agression qui menace leur sécurité ou leur intégrité territoriale, reconnaissant que la stabilité régionale est un pilier fondamental de la sécurité régionale et internationale.

Source : Médias