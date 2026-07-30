Télévision iranienne : Ciblage de la base aérienne de Muwaffaq Salti suite à des renseignements précis

La télévision iranienne a rapporté que les frappes de missiles visant la base aérienne de Muwaffaq Salti en Jordanie ont été menées sur la base de renseignements reçus par le quartier général de Khatam al-Anbiya.

Elle a ajouté que l’opération est intervenue après le redéploiement par les États-Unis d’avions de chasse A-10 et F-15 ainsi que de nouveaux systèmes militaires sur la base, précisant que les forces aérospatiales du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont mené une « opération surprise » au cours de laquelle elles ont détruit leurs cibles.

La télévision iranienne a affirmé que tous les mouvements des forces américaines dans la région sont « sous surveillance » et que le CGRI et l’armée iranienne cibleront les cibles identifiées « aussi rapidement que possible » si nécessaire.

Elle a également affirmé que la base aérienne de Muwaffaq Salti est devenue « le principal quartier général du déploiement de l’US Air Force et du commandement aérien en Asie occidentale », ajoutant que les forces aérospatiales du CGRI ont « établi une position dominante et un contrôle des missiles sur l’espace aérien jordanien ».

Source : Médias