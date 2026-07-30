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    Iran: une explosion a retenti dans la ville de Bouchehr, dans le sud du pays (Télévision iranienne)

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      Les frappes américaines contre l’Iran seront d’une plus grande ampleur que les opérations menées ces dernières semaines (Wall Street Journal, citant un responsable américain)

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      Iran : une agression américaine cible le sud du pays, dont l’île de Qeshm, faisant des blessés et des personnes bloquées sous les décombres

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      Iran|Vice-gouverneur de Hormozgan : l’ennemi a frappé un logement à Qeshm, dans le sud de l’Iran ; des recherches sont en cours pour retrouver deux personnes sous les décombres

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