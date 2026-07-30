Iran : une agression américaine cible le sud du pays, dont l’île de Qeshm, faisant des blessés et des personnes bloquées sous les décombres

Les États-Unis ont mené, tôt ce jeudi matin, plusieurs agressions contre diverses zones du sud de l’Iran.

L’agence de presse officielle iranienne IRNA a fait état d’au moins deux blessés suite à l’agression américaine sur l’île de Qeshm.

Le vice-gouverneur de Hormozgan a déclaré qu’une attaque ennemie avait visé une maison d’habitation sur l’île de Qeshm, confirmant que les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver trois personnes bloquées sous les décombres.

De son côté, le vice-gouverneur du Khouzestan a annoncé que les zones entourant les villes de Shadegan, Ahvaz et Abadan ont été la cible de tir de missiles américains, indiquant également que des secteurs aux alentours de la ville d’Arvandkenar ont subi une agression américaine.

La télévision iranienne a rapporté que deux explosions ont été entendues dans le port de Bandar Abbas, probablement dues à des activités de défense des forces armées iraniennes. Elle a également fait état de détonations entendues sur les îles d’Abou Moussa et de Kish, ainsi que dans la zone maritime entourant l’île de Qeshm.

L’agence Tasnim a indiqué que les tirs intensifs de missiles américains se poursuivaient depuis le territoire koweïtien en direction de l’Iran.

Pour sa part, l’agence Fars a confirmé qu’une explosion avait été entendue dans la province de Bouchehr, avant de faire état plus tard de plusieurs détonations sur l’île de Kish, tandis que Nour News rapportait que plusieurs explosions avaient retenti dans la ville d’Ahvaz.

Auparavant, l’armée américaine avait annoncé avoir lancé des « attaques » contre l’Iran. Le Commandement central américain (CENTCOM) a déclaré que ses forces avaient ciblé des dizaines d’« objectifs appartenant au Corps des Gardiens de la révolution (CGRI) ».

Le CENTCOM a également précisé que plus de 50 000 soldats américains demeurent déployés dans la région du Moyen-Orient.

Les États-Unis poursuivent leurs agressions contre des zones en Iran, en violation du mémorandum d’entente conclu en Suisse en juin dernier. Cette nouvelle agression américaine intervient après une trêve de plusieurs jours.

L’Iran riposte à toute agression américaine en ciblant les bases et les positions stratégiques de l’armée américaine dans la région. Il s’oppose également aux tentatives de traversée de navires par des voies illégales incitées par Washington dans le détroit d’Ormuz, qui demeure fermé en raison de l’agression.

Dans le cadre de la riposte iranienne, la télévision iranienne a révélé que les attaques par missiles ayant ciblé la base aérienne Muwaffaq al-Salti en Jordanie ont été exécutées sur la base de renseignements parvenus au quartier général Khatam al-Anbiya.

Elle a ajouté que l’opération est intervenue après le redéploiement par Washington de chasseurs A-10 et F-15 ainsi que de nouveaux systèmes militaires au sein de la base, soulignant que la force aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution a mené une « opération surprise » au cours de laquelle elle est parvenue à détruire ses objectifs.

La télévision iranienne a affirmé que tous les mouvements des forces américaines dans la région sont « sous surveillance », et que les Gardiens de la révolution et l’armée iranienne cibleront les objectifs définis « dans les plus brefs délais » si nécessaire.

De son côté, le président américain Donald Trump avait déclaré mercredi à Fox News : « Nous répondrons fermement à l’attaque par missiles iranienne contre les forces américaines en Jordanie. »

Source : Médias