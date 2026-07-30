Après une rencontre avec Netanyahu, la justice libanaise poursuit l’homme d’affaires Anton Sahnaoui

Un juge libanais a émis une ordonnance judiciaire qui pourrait entraîner l’arrestation de l’homme d’affaires et banquier Anton Sahnaoui à son retour au Liban, pour avoir communiqué avec des responsables israéliens en violation des lois libanaises qui interdisent toute forme de contact avec Israël.

Selon les médias officiels libanais, le juge Ahmed Rami Al-Hajj, de la Cour de cassation, a chargé mercredi les services de sécurité de localiser et d’interroger Sahnaoui dans un délai de 30 jours, une décision prise quelques jours après sa participation à un dîner organisé à Washington en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Sahnaoui réside actuellement aux États-Unis, mais la décision du tribunal pourrait entraîner son arrestation dès son entrée sur le territoire libanais.

Cette action en justice fait suite à une plainte déposée par 20 avocats libanais auprès du parquet de Beyrouth, exigeant que Sahnaoui soit poursuivi pour sa participation à la rencontre qui a suscité une vive controverse et une condamnation unanime dans les milieux politiques et juridiques libanais.

L’affaire a éclaté après que le journaliste israélien du site Axios Barak Ravid a publié une photo et des informations via la plateforme X concernant un dîner commémoratif organisé à l’hôtel Four Seasons de Washington en l’honneur du défunt sénateur Lindsey Graham.

Selon la publication, l’événement a été co-organisé par Sahnaoui et l’ancien envoyé américain au Liban, Morgan Ortagus.

L’événement s’est déroulé en présence de Netanyahu et de son épouse Sara, ainsi que de membres de la famille Graham, de plusieurs sénateurs américains des partis républicain et démocrate, et de conseillers du président américain Donald Trump.

Source : Médias