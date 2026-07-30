Netanyahu nie vouloir dicter à Trump ce qu’il doit faire et s’inquiète du changement de l’opinion publique américaine

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a nié, dans des déclarations rapportées par ABC News, avoir tenté de convaincre le président américain Donald Trump de reprendre les attaques contre l’Iran lors de leur récente rencontre, soulignant que les deux parties avaient discuté de « diverses options » concernant le conflit avec Téhéran et que la décision finale revenait à Trump.

Netanyahu a déclaré que la réunion avait porté sur trois possibilités : négocier un accord plus large avec les responsables iraniens, maintenir le blocus du détroit d’Ormuz ou entreprendre des actions militaires supplémentaires. Il a ajouté : « Nous avons analysé ces trois possibilités, et la décision finale revient à Trump.

Netanyahu a décrit sa relation avec le président américain comme un partenariat, déclarant : « Trump et moi sommes partenaires, il est le partenaire principal et je suis le partenaire secondaire », mais il a souligné dans le même temps qu’il agissait en fonction de ce qu’il jugeait nécessaire pour la sécurité d’Israël, ajoutant : « Je suis le Premier ministre d’Israël, et lorsque je dois défendre les intérêts et la sécurité de mon pays, je le fais. »

S’exprimant au sujet de l’Iran, Netanyahu a déclaré être « sceptique quant au mode opératoire de l’Iran et à sa manière de mener ses affaires », accusant les Iraniens de « toujours mentir, toujours tricher, toujours gagner du temps », avant d’ajouter : « Voyons si la pression diplomatique et économique peut changer la façon de faire des Iraniens. »

Netanyahu a souligné qu’il « n’a trompé personne » et que « personne ne dicte au président Trump ce qu’il doit faire », ajoutant que l’Iran est « plus faible aujourd’hui que jamais », mais il a déclaré ne pas croire que le régime iranien se soit effondré.

Il a fait remarquer que la capacité de l’Iran à faire du commerce via le détroit d’Ormuz un atout ou une arme de négociation « n’aurait pas pu être prédite avec précision », ajoutant qu’il pensait que les Iraniens en étaient capables, mais qu’ils devaient en tenir compte des conséquences.

Netanyahu a averti que cibler Israël par l’Iran serait une « grave erreur », affirmant qu’Israël réagirait « très fermement », soulignant que son objectif est de garantir que l’Iran, sous ce régime, ne possède pas d’armes nucléaires, et que c’est un point sur lequel il est d’accord avec le président Trump.

Netanyahu a évoqué le soutien américain à Israël, affirmant qu’un « changement » s’était opéré dans ce soutien en raison de la diffusion des médias sociaux, ce qui l’inquiète.

Il a accusé des pays qu’il n’a pas nommés de manipuler la situation en utilisant des « fermes de robots et d’autres moyens », arguant qu’il existe un lien direct entre la propagation des médias sociaux et le déclin du soutien à Israël.

Netanyahu a déclaré vouloir un soutien des deux partis démocrate et républicain pour Israël, car il considère ce pays comme un « pilier fondamental » de la sécurité nationale israélienne, ajoutant que « tout le monde dans le monde comprend aujourd’hui l’ampleur du grave danger que représente l’Iran pour la paix mondiale ».

Trump a rencontré Netanyahu mardi dernier à la Maison Blanche, une rencontre que la porte-parole de la Maison Blanche, Carolyn Levitt, a qualifiée de « positive et productive » dans un message publié sur la plateforme X.

La réunion s’est tenue à l’abri des médias et, outre Trump et Netanyahu, y ont assisté le vice-président JD Vance, le secrétaire d’État Marco Rubio, le directeur de la CIA John Ratcliffe et l’envoyé spécial américain au Moyen-Orient Steve Witkoff, selon des photos publiées par le bureau du Premier ministre israélien.

Pendant la réunion, un rassemblement de manifestants a été organisé devant la Maison Blanche, protestant contre la visite de Netanyahu.

Source : Médias