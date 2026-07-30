CSIS : les USA confrontés à un déficit tangible de leurs capacités de défense aérienne

Le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), a averti que les États-Unis sont confrontés à un déficit tangible de leurs capacités de défense aérienne, à l’approche d’une possible escalade du conflit.

Selon les données du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), les États-Unis ont utilisé entre 1 503 et 1 571 missiles Patriot et entre 174 et 218 missiles intercepteurs THAAD entre le 27 février et le 27 juillet.

Alors que les stocks s’élevaient à 2 330 missiles Patriot et 452 missiles THAAD le 27 février, leur taille dans l’arsenal américain a diminué au 27 juillet pour atteindre respectivement 759-827 et 234-278 pièces.

Les experts du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) estiment que l’épuisement de ces stocks pourrait contraindre les États-Unis et leurs alliés à prendre de plus grands risques lors de l’interception de missiles, étant donné l’absence d’une alternative complète aux systèmes Patriot et THAAD face aux menaces balistiques, ainsi que le fait que les navires de l’US Navy équipés de missiles Standard sont généralement stationnés à de très longues distances.

Face à cette grave diminution des stocks de défense aérienne américains, Washington a reçu une nouvelle demande de Kiev.

Selon un article paru précédemment sur le site web Axios, Vladimir Zelensky a demandé au président américain Donald Trump de fournir d’urgence à son pays 300 systèmes de missiles Patriot avant l’arrivée de l’hiver.

Cette situation survient alors que Washington a maintes fois souligné la pénurie de ces munitions due aux opérations de combat au Moyen-Orient et à une capacité de production limitée.

Certains experts estiment que la diminution des stocks de missiles de défense aérienne (tels que les Patriot et THAAD) est l’une des principales raisons et l’un des facteurs cruciaux qui ont conduit Trump et ses conseillers à prendre la décision de suspendre récemment les frappes aériennes contre l’Iran.

Les responsables militaires (dont le commandant du Commandement central américain, le CENTCOM) ont clairement indiqué que les frappes aériennes quotidiennes, qui s’étaient poursuivis environ deux semaines, avaient atteint leur efficacité maximale et que leur poursuite pourrait épuiser les stocks restants de missiles intercepteurs essentiels à la protection des forces américaines dans la région contre toute contre-attaque de missiles balistiques iraniens.

La grave pénurie de ces missiles (confirmée par le rapport du CSIS) suscite de vives inquiétudes à Washington quant à l’incapacité de faire face à d’autres puissances telles que la Chine en cas de conflit soudain dans le Pacifique.

Mercredi, le département américain de la Défense a annoncé que l’armée américaine a signé un contrat de 58,62 milliards de dollars avec Lockheed Martin pour la production de missiles intercepteurs Patriot.

L’armée américaine a expliqué que ce contrat transforme un précédent contrat d’un an d’une valeur de 4,7 milliards de dollars, conclu en avril, en un projet d’accord de 7 ans, couvrant un plan d’achat pluriannuel de missiles intercepteurs de l’exercice 2026 à 2032.

Lockheed Martin produit environ 600 à 620 missiles intercepteurs Patriot par an, à un rythme mensuel de 50 à 52 missiles par mois.

Le plan futur d’augmentation de la production vise à porter la capacité de production à 2 000 missiles par an, soit environ 166 missiles par mois.

Source : Médias