Fermeture de son compte Telegram : Le CGRI dénonce la panique américaine face à la coordination entre les peuples épris de liberté

Le Corps des gardiens de la Révolution islamique a fermement condamné la fermeture soudaine de son compte officiel sur Telegram, estimant que cette décision constitue une preuve manifeste de la peur du front de l’arrogance face à la diffusion de renseignements précis, recueillis auprès de la population, sur les positions et les mouvements des forces militaires américaines dans l’ensemble de la région.

Dans un communiqué publié mercredi, le service des relations publiques du CGRI a souligné que cette mesure est intervenue après que les peuples courageux et nobles de la région, en particulier les chers frères et sœurs de la Jordanie et du Koweït, ont fait preuve d’un sens historique des responsabilités et de zèle islamique en transmettant à la chaîne Telegram du CGRI des informations précieuses et précises sur les agissements et les bases du régime américain.

Selon le CGRI, les ennemis arrogants qui « ne pouvaient tolérer cette situation et le rapprochement croissant entre les peuples » ont décidé donc de fermer ce compte.

« En fermant le compte des relations publiques du CGRI, ceux qui ont toujours craint la transparence et la prise de conscience des peuples ont, une fois de plus, montré qu’ils étaient saisis de panique devant les renseignements précis et précieuses émanant de la chère Oumma musulmane et la coordination croissante entre les nations éprises de liberté de la région. »

Le service des relations publiques du CGRI a condamné cette mesure « inappropriée et lâche », la qualifiant de nouvelle manœuvre désespérée du front de l’arrogance et de signe évident du déclin et de l’impuissance de ce camp, tout en soulignant que la fermeture d’un simple compte utilisateur ne pourra jamais réduire au silence la voix de la vérité ni briser la volonté de fer des peuples de la région.

Le communiqué a en outre annoncé que, dans un avenir proche, un nouveau canal de communication direct, sécurisé et fiable avec les peuples épris de liberté à travers le monde sera mis en place, afin de garantir que les échanges d’informations et les efforts de sensibilisation se poursuivent avec encore plus de vigueur qu’auparavant.

« Nous soulignons que la voie de la résistance et de la victoire se poursuivra sans interruption, par la volonté de Dieu Tout-Puissant et grâce aux efforts de l’Oumma musulmane », a conclu le service des relations publiques du CGRI.

Cette évolution fait suite aux précédents appels du CGRI invitant les peuples des pays voisins à signaler les positions des forces d’occupation américaines ainsi que les lieux où elles sont discrètement hébergées, témoignant d’une participation populaire croissante à la dénonciation de la présence du régime américain dans la région.

Le communiqué souligne la solidarité indéfectible entre les protecteurs de la Révolution islamique d’Iran et l’ensemble de l’Oumma musulmane dans la lutte continue contre « l’agression impérialiste ».

Ce nouvel acte de censure ne fait, selon le communiqué, que confirmer le désespoir de ceux qui cherchent à étouffer la vérité.

Source : Avec PressTV