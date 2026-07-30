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    Président Berri : L’armée est l’armée du Liban et des Libanais, elle est issue d’eux et leur est destinée pour protéger la souveraineté, libérer la terre et l’homme, et préserver la stabilité et la paix civile

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