Un membre du Congrès américain : La guerre de Trump contre l’Iran cherche une justification

Un élu démocrate de Californie a critiqué la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran, qui a repris il y a environ deux semaines.

Le représentant Kevin Mullin a déclaré à CNN, au sujet de l’implication financière des États-Unis dans la guerre contre l’Iran : « Nous avons dépensé 37 milliards de dollars pour cela. »

Il a ajouté : « C’est une guerre qui cherche à se justifier. Je crains qu’au final nous y perdions des fortunes, des vies, et que nous ne soyons pas plus près d’une véritable paix au Moyen-Orient. »

Il a également observé que « la politique intérieure du président Donald Trump se détériore sous nos yeux », faisant référence à la hausse des prix de l’essence et des produits ménagers, ainsi qu’à l’opposition américaine à la guerre.

Mullin a souligné que la priorité devait être de « mettre fin à cette guerre », mais s’est dit préoccupé par le fait que les États-Unis pourraient se retrouver dans une situation pire qu’avant le début du conflit, une situation dans laquelle il pourrait n’y avoir aucun accord et le détroit d’Ormuz resterait fermé.

Il a déclaré : « Ce président pourrait en arriver à un accord beaucoup plus faible » que l’accord nucléaire conclu par l’ancien président Barack Obama avec l’Iran.

La guerre contre l’Iran, depuis son déclenchement le 28 février, s’est heurtée à une opposition généralisée aux États-Unis, ainsi qu’à des tentatives répétées des démocrates pour faire adopter une loi empêchant le président Donald Trump de la poursuivre.

Source : Médias