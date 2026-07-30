CGRI : Des avions de chasse F-35 américains ont été détruits lors d’une attaque contre la base d’Azraq en Jordanie

Le Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran a révélé avoir visé une base américaine en Jordanie en riposte à l’agression américaine contre l’Iran dans la nuit de mercredi à jeudi.

« Ce matin, l’ennemi américain, incapable de s’engager dans une confrontation militaire directe, a eu recours aux bases occupées dans votre pays et a lancé une attaque aérienne avec des bombes anti-bunker sur deux maisons d’habitation, ciblant deux modestes maisons de citoyens locaux sur l’île de Qeshm, ce qui a entraîné le martyre du père, de la mère et de l’un des enfants de la famille, et a blessé deux autres enfants », a précisé le CGRI dans un communiqué.

Et de poursuivre : « en réponse à ce crime, les forces aérospatiales de la Garde ont ciblé des hangars et le hangar de maintenance des avions de chasse F-35 ennemis sur la base aérienne d’Al-Azraq, détruisant complètement 3 avions F-35 et endommageant gravement 3 autres avions ».

Selon le CGRI « plusieurs officiers ennemis, techniciens et équipes de maintenance ont été tués lors de cette attaque ».

Le communiqué du CGRI a aussi adressé un message au peuple jordanien, saluant « les positions franches prises par des groupes d’élites jordaniennes » et son soutien et sa coopération sincères.

« Notre région n’est pas un lieu pour une armée qui tue des enfants et commet de tels massacres cruels contre des familles innocentes pendant leur sommeil, au milieu de la nuit », a-t-il affirmé.

Il a conclu en disant : « Notre combat et votre combat se poursuivront jusqu’à ce que le dernier occupant américain soit expulsé des terres islamiques. »

Pour sa part, l’armée jordanienne a dit avoir intercepté 5 missiles tirés depuis l’Iran.

Suite à la reprise des agressions il y a environ trois semaines, les forces armées iraniennes ont intensifié leurs attaques contre des bases américaines en Jordanie, que les services de renseignement iraniens considèrent comme le centre de commandement des forces américaines dans la région. Les attaques ont ciblé des hangars d’avions et des systèmes de défense aérienne. L’une d’elles a coûté la vie à plusieurs soldats américains.

Source : Médias