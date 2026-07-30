Mutinerie dans une base israélienne : 100 soldats quittent leur base en abandonnant leurs armes

Des dizaines de soldats de la brigade Guivati (Givati) ​​ont quitté leur base militaire, Sde Teiman, dans le Néguev, suite à un différend avec leurs commandants militaires concernant le retrait et la destruction de symboles utilisés par les soldats.

Le porte-parole de l’armée ennemie israélienne a déclaré que « récemment, un certain nombre de soldats d’un bataillon de combat ont commencé à quitter leur base sans l’autorisation de leurs commandants, après que le commandant du bataillon a décidé de retirer les panneaux relatifs aux événements inhabituels, en particulier ceux liés aux traditions des « jeunes et des anciens » du bataillon. »

Selon lui « ce comportement est contraire aux valeurs de l’armée israélienne et à ce qui est attendu de ses soldats. »

Le journal Maariv a cité une source militaire israélienne affirmant que le retrait des soldats avait rendu le bataillon inopérant, alors même qu’il se préparait à participer à des opérations militaires dans la bande de Gaza dans la période à venir.

Selon la source militaire qui s’est confiée à Maariv, la mutinerie serait due aux tentatives de combattants vétérans d’imposer des normes et des comportements au sein du bataillon « Tsabar », ce qui a déclenché un conflit interne qui s’est soldé par le départ de dizaines de soldats et de commandants de la base.

La source a décrit l’incident comme exceptionnel et sans précédent au sein de l’armée israélienne, soulignant que ses répercussions opérationnelles ont été immédiates, le bataillon se retrouvant inapte à participer aux missions de combat qu’il s’apprêtait à mener dans la bande de Gaza.

Sde Teiman est une base militaire qui comprend un centre de détention tristement célèbre utilisé par l’armée d’occupation israélienne depuis le début de la guerre d’extermination contre Gaza le 7 octobre 2023.

La prison a suscité des critiques internationales constantes, tant au niveau des droits de l’homme que des médias, les organisations de défense des droits de l’homme et les rapports internationaux accusant les autorités israéliennes de détenir des Palestiniens dans des conditions extrêmement dures et de commettre des violations systématiques à leur encontre.

De nombreux rapports et témoignages ont documenté des cas de torture, de mauvais traitements, d’agressions physiques et sexuelles, ainsi que des décès de détenus à l’intérieur de l’établissement, ce qui a suscité des appels répétés à des enquêtes indépendantes et à la mise en cause des responsables de ces violations.

Source : Médias