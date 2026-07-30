L’armée iranienne cible des installations militaires américaines sur la base de Sheikh Isa à Bahreïn

L’armée iranienne a annoncé jeudi avoir ciblé des bases et installations américaines à Bahreïn, les qualifiant d’importantes, à l’aide de drones.

L’armée a expliqué avoir « ciblé des générateurs électriques, des systèmes de navigation et des bâtiments administratifs de l’armée américaine terroriste sur la base de Sheikh Isa à Bahreïn ».

Elle a affirmé que ces attaques « ont causé des dommages importants aux équipements et aux centres de déploiement des forces militaires américaines responsables de meurtres d’enfants, malgré le fait que les bases américaines soient équipées de multiples systèmes de défense ».

L’armée iranienne a déclaré que la base de Sheikh Isa à Bahreïn « a subi de graves dommages aux capacités de combat et au soutien opérationnel des forces agresseuses ».

Plus tôt dans la journée, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) avait ciblé la base aérienne américaine d’Ali Al Salem au Koweït, détruisant deux hangars à drones et un dépôt de carburant pour avions et hélicoptères militaires à l’intérieur de la base.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a ajouté que les représailles contre l’agresseur se poursuivront jusqu’à l’expulsion des occupants américains de la région, appelant le peuple koweïtien à comprendre la nature de ces opérations.

Source : Médias