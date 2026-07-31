Sayyed al-Houthi avertit : Nous répondrons à l’escalade saoudienne par une escalade globale

Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a affirmé que son pays était prêt à répondre à l’escalade globale saoudienne, telle qu’indiquée par les indicateurs actuels, par une escalade globale de sa propre initiative.

Dans un discours prononcé ce jeudi, sayyed al-Houthi a déclaré que l’insistance de l’Arabie saoudite aurait des conséquences désastreuses, avertissant que tout pays vendant ses avions à l’Arabie saoudite « finira par y perdre ».

Il a ajouté que les avions que la Turquie vend à l’Arabie saoudite, présentés comme « la fierté de l’industrie turque », deviendront « de la marchandise sans valeur s’ils sont abattus au Yémen ».

Il a souligné que les résultats étaient positifs depuis la mise en place de la stratégie de « blocus pour blocus », avec le ciblage de pétroliers saoudiens, l’immobilisation de leurs navires, le retour de 16 d’entre eux et la destruction de drones espions.

Sayyed al-Houthi a mis en garde l’Arabie saoudite, affirmant que les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’occupation israélienne ne leur seraient d’aucun profit, quelles que soient leurs actions, et que même s’ils participaient à l’agression et aux crimes, « notre peuple demeure inébranlable, s’en remettant à Dieu et lui faisant confiance ».

Par conséquent, il a déclaré qu’« une réponse ferme au blocus saoudien était nécessaire », insistant sur la nécessité d’instaurer une relation de « blocus contre blocus ». Il a ajouté : « Cela ne signifie pas que nous négligeons les réalités de notre nation ou la cause palestinienne », mais plutôt que « notre action face à l’agression saoudienne est en phase avec les enjeux auxquels notre nation est confrontée ».

Pour la Marche du Million d’Hommes Demain

Sayyed al-Houthi a appelé le peuple yéménite à participer demain, vendredi, à une marche massive d’un million de personnes, sous forme de manifestations et de rassemblements, à Sanaa et dans les provinces. Il a affirmé que cette mobilisation confirme la fermeté de leur position et leur soutien à la mesure cruciale que représente la mise en place d’un « blocus en réponse au blocus » et la préparation à affronter une escalade globale par une escalade globale.

Le régime saoudien joue un rôle majeur au service du sionisme

Sayyed al-Houthi a considéré la coopération avec Israël comme faisant partie d’une stratégie d’escalade visant la nation islamique, le peuple palestinien, la mosquée Al-Aqsa et le peuple libanais. Il a souligné que « le régime saoudien, de par ses moyens, joue un rôle majeur au service du sionisme », car ce régime se présente comme « soucieux des problèmes de la nation », mais « opère sous l’égide américano-sioniste ».

Quant au peuple yéménite, il est « parmi les plus touchés et les plus ciblés par le régime saoudien, dans le cadre du plan américain et au service de l’ennemi israélien », a déclaré M. Houthi.

Sayyed al-Houthi a affirmé que « l’Arabie saoudite finance sans hésiter tout projet de sédition dans la région », ajoutant qu’« elle cherche à financer toute sédition susceptible d’entraîner des effusions de sang et la fragmentation de la nation ».

Il a également déclaré que la confiscation des droits humains du peuple yéménite n’est pas un droit inhérent à une entité particulière, mais un droit reconnu par les chartes et les lois internationales. Le peuple yéménite n’acceptera jamais la privation de sa liberté, car « il comprend que le cibler, c’est s’en prendre à sa dignité et à son honneur ».

Sayyed al-Houthi a décrit l’agression contre son pays comme une « utilisation des tactiques américaines pour incendier et détruire complètement le Yémen afin de briser la volonté et la détermination du peuple ».

Il a déclaré que « la phase de désescalade exige que le processus aboutisse à la fin complète de l’occupation saoudienne du Yémen », ajoutant que « l’ennemi saoudien poursuit sa politique agressive contre le peuple yéménite en renforçant le blocus ». Il a également affirmé que « les Yéménites sont continuellement privés de leurs richesses nationales, qui appartiennent au peuple, et sur lesquelles les Saoudiens n’ont aucun droit ».

De plus, il a souligné que « les revenus qui pourraient servir à financer les services essentiels au peuple yéménite sont confisqués par l’Arabie saoudite sous la supervision des États-Unis ».

L’ennemi saoudien veut imposer au Yémen une situation similaire à celle du peuple palestinien à Gaza

Sayyed al-Houthi a qualifié le blocus saoudien du Yémen de « pratique injuste », affirmant qu’il cause d’immenses souffrances au peuple yéménite. Il a fait remarquer que « les ressources économiques du Yémen sont disponibles, mais elles sont sous le contrôle des ennemis ».

Sayyed al-Houthi a souligné que le régime saoudien intensifiait son blocus contre le peuple yéménite au moment même où Sanaa soutenait le peuple palestinien lors des manifestations contre la mosquée Al-Aqsa. Il a noté que lorsque le peuple yéménite s’est mobilisé pour soutenir Gaza, « l’Arabie saoudite s’est soudainement et inexplicablement mise à intercepter des drones ».

Il a déclaré que « le régime saoudien abattait certains missiles et drones visant l’entité sioniste ».

Ainsi, a-t-il affirmé, « l’ennemi saoudien veut imposer à notre peuple une situation similaire à celle du peuple palestinien dans la bande de Gaza », considérant le régime saoudien comme « un allié des États-Unis, de l’entité sioniste et de la Grande-Bretagne dans le cadre de l’agenda sioniste régional ».

Sayyed al-Houthi a ajouté que « les agissements du régime saoudien envers les Yéménites constituent une violation des droits de bon voisinage et ont causé d’immenses souffrances ».

Le plan sioniste vise la Oumma toute entière

Sayyed al-Houthi a affirmé la poursuite de la « brutalité sioniste et de l’agression américano-israélienne contre la nation islamique », coïncidant avec l’escalade de l’agression contre l’Iran.

Il a réitéré que « le sionisme et ses partisans ciblent la oumma islamique, même si le danger qu’ils représentent s’étend à l’humanité entière ».

Il a souligné que l’objectif des ennemis à ce stade est de « transformer le Moyen-Orient » et d’« établir un Grand Israël ».

Il a déclaré que le but du plan sioniste n’est pas seulement de changer l’Iran ou le Liban, mais de transformer le « Moyen-Orient » sous la bannière de « l’établissement d’un Grand Israël ».

Sayyed al-Houthi a ajouté que « les tendances sionistes et les actions américano-israéliennes sont en conflit ouvert avec la nation », notant qu’elles « font preuve d’un degré d’agression sans précédent ».

Il a déclaré que le plan sioniste « représente un danger global pour la nation, n’épargnant personne, pas même ceux qui ont des liens ou des positions favorables à Washington ».

En conséquence, sayyed al-Houthi a insisté sur la nécessité pour la nation de prendre conscience du plan sioniste manifeste qui la cible par son agression.

Il a souligné que « les Américains agissent dans le cadre du plan sioniste, mus par des tendances colonialistes et une volonté de piller les ressources et de contrôler la région », considérant l’agression contre l’Iran, le Liban et la Palestine comme « une étape d’une stratégie visant à éliminer les obstacles qui empêchent la réalisation de leurs objectifs dans la région ».

Sayyed al-Houthi a relevé l’existence d’une coopération américano-israélienne pour « contrôler et dominer la nation et anéantir son identité islamique », déplorant que « certains régimes s’engagent dans une voie déviante qui sert les ennemis de la nation ».

Crimes persistants en Palestine occupée

Du côté palestinien, sayyed al-Houthi a déclaré : « Des indices inquiétants confirment les préparatifs de l’ennemi israélien visant à détruire indirectement une partie de la mosquée Al-Aqsa par des fouilles. » Il a souligné que l’occupation continue ses crimes, ses agressions et ses atrocités diverses contre le peuple palestinien.

Sayyed al-Houthi a affirmé : « Depuis le début de l’occupation de la Palestine, l’entité sioniste a adopté une stratégie d’expansion et de contrôle sur un nombre croissant de pays de la région.»

Il a présenté ses condoléances et exprimé sa sympathie au peuple irakien, à ses forces de sécurité et aux familles des martyrs morts lors de l’agression américano-saoudienne contre le pays, condamnant cette agression et réaffirmant la solidarité de son pays avec Bagdad à tous les niveaux.

Source : Médias