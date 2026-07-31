Pilonnage d’artillerie israélien contre le sud de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza

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      Cisjordanie: Les forces d’occupation perquisitionnent une maison lors d’un raid dans le village de Salem, à l’est de la ville de Naplouse.

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