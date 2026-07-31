Sud-Liban: L’ennemi israélien procède à de violentes explosions dans la région d’Al-Chaqif

Le correspondant d’Al-Manar a rapporté que l’ennemi israélien a procédé à de violentes explosions au Liban-Sud.

Notre correspondant a souligné qu’une série de puissantes explosions a secoué, jeudi soir, la région d’Al-Chaqif dans le district de Nabatieh, et que les détonations ont été entendues dans divers villages du Sud.

Notre correspondant a précisé que la violence des explosions provoquées par l’ennemi a fait trembler les habitations et suscité un vent de panique parmi les habitants, alors qu’une dense colonne de fumée s’élevait de la zone ciblée et des villages environnants.

Source : Médias