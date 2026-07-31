Iran | Attaque aux drones de l’armée contre la base américaine Ahmed Al-Jaber au Koweït

L’armée iranienne a annoncé, ce vendredi matin, l’exécution de la vingt-septième phase de l’opération « Sa’eqa », affirmant avoir ciblé des positions de l’armée américaine sur la base aérienne « Ahmed Al-Jaber » en territoire koweïtien à l’aide de drones.

Le communiqué iranien a précisé que les frappes ont visé les « hangars des avions de chasse », les « systèmes de communication par satellite », ainsi que les « dépôts d’équipements et de ravitaillement », décrivant la base comme une réserve vitale et le pilier principal des opérations aériennes, de surveillance et de soutien logistique des forces américaines dans la région.

Le communiqué a indiqué que ces attaques interviennent « en réponse aux récentes agressions ayant ciblé le territoire iranien, et notamment l’attaque contre un logement résidentiel sur l’île de Qishm ».

Il a souligné que les opérations offensives conjointes entre l’armée et le Corps des Gardiens de la révolution dépassent désormais « les capacités des systèmes de défense avancés de l’ennemi et lui coûtent très cher à intercepter », soulignant que la partie adverse impose « une censure stricte pour dissimuler l’ampleur des pertes humaines et matérielles ».

Le communiqué s’est conclu en affirmant que les menaces et les sanctions ne feront que renforcer « la cohésion et l’unité de l’Iran dans la défense de son territoire ».

Source : Médias