Trump annonce la conclusion d’un « accord historique » concernant Gaza

Le « Conseil de la paix » et le président américain Donald Trump ont annoncé la conclusion d’un accord « historique » pour la mise en œuvre de la phase suivante de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, incluant un retrait israélien et la remise des armes du mouvement de résistance « Hamas ».

Dans un communiqué, le Conseil a indiqué qu’il annonçait, aux côtés des pays médiateurs, l’approbation par le « Hamas » d’une feuille de route détaillée pour l’application des étapes ultérieures du cessez-le-feu à Gaza.

Il a ajouté que l’accord met fin à « des mois de négociations intenses et de bonne foi », et vise à concrétiser la vision de Trump quant à l’établissement d’une « nouvelle gouvernance, de la sécurité, d’une protection humanitaire, de la reconstruction et de la relance économique » à Gaza.

Il a estimé que cette feuille de route constitue une « percée historique », soulignant qu’elle « inclut pour la première fois un engagement officiel du Hamas envers un plan réalisable visant à renoncer à toutes ses armes, ce qui sera suivi du retrait israélien de la bande de Gaza ».

Selon le communiqué, l’accord porte « la promesse d’apporter des bénéfices majeurs » aux Palestiniens de Gaza, en plus d’assurer la sécurité d’Israël. Le Conseil a précisé que la priorité dans la phase actuelle est axée sur la mise en œuvre de l’accord.

Il a souligné avoir travaillé avec le Comité national pour la gestion de Gaza, et que ce dernier commencera bientôt une transition progressive vers une pleine autorité, avec le soutien de la Force internationale de stabilisation, tout en accélérant l’instauration de l’État de droit, de la sécurité et l’amélioration des conditions humanitaires dans la bande de Gaza.

Tôt ce matin, Trump a écrit dans un message sur sa plateforme « Truth Social » que « le Conseil de la paix a conclu aujourd’hui un accord historique prévoyant le désarmement complet du mouvement Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza ».

Trump a déclaré : « Il s’agit d’un pas gigantesque vers la réalisation d’une paix et d’une sécurité durables. Cet accord constitue une étape décisive pour que Gaza soit enfin sous la gouvernance d’un nouveau gouvernement palestinien qui travaillera en étroite collaboration avec le Conseil de la paix pour aider le peuple palestinien. Dans le même temps, Israël bénéficiera de la sécurité qu’il mérite, et Gaza ne servira plus de base pour lancer des attaques terroristes. »

Il a ajouté : « Il s’agit d’une avancée majeure dans le cadre de la mise en œuvre du plan en 20 points de Trump. L’accord sera exécuté selon des phases soigneusement planifiées ; à mesure que le processus de désarmement s’achèvera, les forces israéliennes se retireront, et la Force internationale de stabilisation travaillera aux côtés d’une nouvelle force de police palestinienne pour prendre la responsabilité d’assurer la sécurité de Gaza ainsi que la sûreté de ses habitants et de ses voisins. »

« Hamas » : Pas d’inventaire des armes avant le retrait d’Israël

De son côté, Ghazi Hamad, membre de la délégation négociatrice du mouvement Hamas, a déclaré à la chaîne Al Jazeera que les négociations ont été « difficiles et dures », et que la délégation a tenté d’obtenir la meilleure formule possible.

Il a souligné que la question des armes est liée à d’autres enjeux tels que le retrait d’Israël de la bande de Gaza et la reconstruction, insistant sur le fait qu’Israël n’interviendra pas dans le stockage et l’inventaire des armes, et que c’est le Comité national qui se chargera de cette mission.

Hamad a affirmé que le Hamas n’entreprendra aucune démarche concernant le stockage et l’inventaire des armes avant le retrait d’Israël de la bande de Gaza, ajoutant que le mouvement n’appliquera aucune mesure si les forces d’occupation ne respectent pas leurs engagements dans le cadre de l’accord.

Texte du projet d’accord :

Début du processus d’inventaire et de stockage des armes après le parachèvement des engagements restants du protocole de Charm el-Cheikh.

Conditionnement du lancement du processus d’inventaire des armes par l’entrée du Comité national et le déploiement de la Force internationale de stabilisation dans la bande de Gaza.

Le Comité national prend en charge la gestion et l’exécution du processus d’inventaire et de stockage des armes.

Exécution du processus d’inventaire et de stockage des armes de manière progressive et séquentielle.

Établissement d’un calendrier d’exécution du processus d’inventaire des armes dans un délai de 14 jours.

Possibilité de prolonger le délai d’établissement du calendrier d’exécution par décision du Comité international de vérification.

La prolongation du calendrier est conditionnée par l’approbation de toutes les parties à la feuille de route.

Lien entre les phases d’inventaire des armes et un retrait israélien progressif des zones sous contrôle israélien à Gaza.

Lien entre le retrait israélien et l’inventaire des armes des factions armées, conformément au dixième article de la feuille de route.

Le Comité international de vérification supervise le processus d’inventaire des armes et vérifie son exécution avec le soutien de la Force internationale de stabilisation.

Participation des factions palestiniennes au processus d’inventaire et de stockage des armes.

Le projet d’accord confirme qu’aucune arme ne sera transférée ni remise à Israël ou à des parties non palestiniennes.

Le Comité national est la seule entité habilitée à conserver, stocker ou contrôler les armes à Gaza.

Le Comité national prendra le contrôle des armes à Gaza après l’achèvement des articles sept à dix de la feuille de route.

Le projet d’accord considère la mise en œuvre des dispositions relatives aux armes comme faisant partie d’un processus global d’exécution du plan de paix.

Lien entre le traitement du dossier des armes et la création d’une voie crédible vers l’autodétermination palestinienne et l’établissement d’un État palestinien.

Lien entre les phases d’inventaire des armes et un retrait israélien progressif des zones qu’il contrôle à Gaza.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar