Attaque du port de Damiette en Égypte : Araghchi met en garde contre des complots israéliens sous faux drapeau

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a réaffirmé la solidarité de Téhéran avec Le Caire, après une attaque de drone qui a provoqué un incendie à bord de deux navires dans le port de Damiette. La sécurité de l’Égypte est primordiale a-t-il affirmé et mis en garde contre les complots du régime israélien pour déstabiliser la paix régionale.

Dans un message publié jeudi sur X, M. Araghchi a réagi aux informations de médias occidentaux qui tentaient d’établir un lien entre une attaque de drone non revendiquée contre le port égyptien de Damiette et l’Iran.

« L’Égypte est un ami et un partenaire important dans la région, et sa sécurité revêt une importance capitale pour nous. Nous devons tous rester vigilants face aux complots israéliens et aux opérations sous faux drapeau destinés à saper la paix régionale. La menace est claire, réciproque, et motivée par la crainte de la solidarité musulmane », a-t-il écrit.

Ces déclarations font suite à l’annonce par les autorités égyptiennes d’une attaque de drone survenue le mercredi 29 juillet. La frappe a touché le flanc tribord du navire Energos Winter, une unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) de 138 250 mètres cubes de capacité, appartenant à la société américaine Energos Infrastructure. L’incendie s’est propagé à un second bâtiment, le Gaslog Salem. Aucun pays ni groupe n’a revendiqué l’incident et aucune victime n’a été signalée. L’incendie a été rapidement maîtrisé.

Rapidement, des médias occidentaux, dont le Wall Street Journal, ont cherché à présenter cette attaque non revendiquée comme faisant partie d’une prétendue « guerre de l’Iran », ce que Téhéran considère comme une tentative transparente de fabriquer des prétextes et de semer la discorde entre les nations de la région.

L’Iran a constamment rejeté toute implication dans des actions visant des pays amis. Il affirme avoir depuis longtemps dénoncé des opérations sous faux drapeau menées par le régime sioniste, destinées à briser l’unité musulmane et à étendre son agression.

La déclaration de M. Araghchi souligne l’engagement de principe de la République islamique d’Iran envers la sécurité et la souveraineté de ses partenaires régionaux, en particulier l’Égypte, et met en évidence la menace commune que représentent les projets israéliens qui craignent la solidarité croissante de l’Oumma musulmane.

L’Iran reste déterminé à promouvoir une véritable stabilité régionale fondée sur le respect mutuel et la coopération, tout en s’opposant fermement à toute tentative des ennemis de la paix de provoquer des crises et d’entraîner des pays tiers dans leurs guerres d’agression.

Source : Avec PressTV