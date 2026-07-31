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Sud-Liban : Un char Merkava stationné dans le village de Markaba vise la localité de Talloussa avec plusieurs obus. (Correspondant d’Al-Manar)
31-07-2026 11:33 AM
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