Wall Street Journal: Les États-Unis réduisent leurs troupes au Koweït et réévaluent l’ampleur de leur déploiement

Le journal américain The Wall Street Journal a révélé, citant des responsables américains, que les États-Unis réévaluent actuellement l’ampleur de leur présence militaire au Koweït.

Le quotidien a rapporté que le département de la Défense américain (le Pentagone) a réduit sa présence au Koweït suite aux attaques iraniennes ayant ciblé des bases américaines, et ce, afin de limiter les risques pesant sur ses forces.

Il a prétendu que le Pentagone étudiait déjà la possibilité de réduire ses effectifs au Koweït avant même le déclenchement de la guerre avec l’Iran, tout en soulignant que Washington continue de maintenir des relations solides avec le Koweït en tant que « partenaire dans la promotion de la stabilité régionale ».

Par ailleurs, les forces armées iraniennes poursuivent leurs frappes contre les bases et les sites stratégiques de l’armée américaine au Koweït et dans l’ensemble de la région, en riposte aux agressions américaines continues.

Ces frappes s’inscrivent dans le cadre de l’équation de dissuasion ferme établie par l’Iran, reposant sur une riposte immédiate à toute agression américaine, alors que l’Iran s’oppose aux tentatives de passage de navires par des voies illégales à l’instigation de Washington dans le détroit d’Ormuz, lequel reste fermé à la navigation en raison de l’agression.

Source : Médias