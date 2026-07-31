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    CGRI: Deux pétroliers en infraction ont été touchés dans le détroit d’Ormuz après avoir ignoré les avertissements, tandis que 4 autres pétroliers ont renoncé à traverser.

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      CGRI: Nous avertissons à nouveau que les interventions et les ordres de l’armée américaine dans la région ne resteront pas sans réponse.

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      CGRI: Nous avons informé les compagnies maritime et d’assurance de ne pas tenir compte des déclarations de la CENTCOM, et nous invitons à interroger ceux qui ont ignoré nos avertissements.

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      CGRI: Deux pétroliers en infraction ont été touchés dans le détroit d’Ormuz après avoir ignoré les avertissements, tandis que 4 autres pétroliers ont renoncé à traverser.

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