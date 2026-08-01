Commission de la sécurité nationale du Parlement iranien :  Nous avons commencé l’examen d’un projet de loi visant à gérer le détroit d’Ormuz de manière à préserver les intérêts nationaux et la sécurité nationale

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      Sud-Liban : Affrontement à Ali al-Taher entre le Hezbollah et une force de l’Egoz. Les robots israéliens en action

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      Porte-parole de l’armée ennemie israélienne :Au cours de la nuit dernière, un officier de l’armée israélienne a été moyennement blessé lors d’une opération militaire au Liban-Sud

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      Radio de l’armée d’occupation israélienne : Le Hezbollah a repoussé pendant la nuit une force israélienne de l’unité Egoz qui tentait de s’infiltrer dans la région d’Ali al-Tahir

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