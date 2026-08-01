Khatam al-Anbiya : Les USA se dirigent rapidement vers le déclenchement d’une guerre régionale à grande échelle

Le commandant du quartier général central de Khatam al-Anbiya, le major-général Abdul Rahim Abdullahi, a déclaré que les États-Unis s’orientent à un rythme accéléré vers le déclenchement d’une guerre régionale globale, considérant que cette approche s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à étendre leur influence et à imposer leur hégémonie sur la région.

Il a ajouté que les États-Unis ont prouvé, lors de la récente guerre contre l’Iran, qu’ils n’hésitent pas à cibler les intérêts et les ressources des musulmans pour atteindre leurs objectifs, appelant les pays de la région à prendre conscience que Washington utilise leur richesse, leurs infrastructures et leurs ressources stratégiques comme bouclier pour protéger ses forces et renforcer les capacités militaires et sécuritaires de « l’entité sioniste ».

Abdullahi a souligné que l’Iran, ses forces armées et le front de la résistance ont prouvé que l’équilibre des pouvoirs dans la région n’est plus soumis aux équations précédentes, notant que l’incapacité des États-Unis à atteindre leurs objectifs les a poussés, de concert avec l’occupation israélienne, à mener la confrontation sur les territoires des pays de la région et à leur faire supporter le coût de la guerre.

Il a conclu en avertissant que les pays qui continuent de coopérer avec les États-Unis et qui permettent que leurs territoires ou leurs capacités servent de couverture aux forces américaines en subiront les conséquences, appelant les pays islamiques à reconsidérer le niveau de leur coopération avec Washington.

Source : Médias