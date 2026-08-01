Sud-Liban : Affrontement à Ali al-Taher entre le Hezbollah et une force de l’Egoz. Les robots israéliens en action

La radio de l’armée ennemie a rapporté samedi que le Hezbollah a affronté dans la nuit une force israélienne de l’unité Egoz qui tentait d’infiltrer la zone d’Ali al-Taher au sud du Liban.

Un officier a été blessé lors d’un affrontement avec des hommes armés, a-t-elle affirmé.

La région d’Ali al-Taher a fait l’objet ce dimanche des bombardements d’artillerie, tandis que les forces d’occupation ont mené des opérations de bombardement dans les localités de Haddatha, Tallousa et Zawtar al-Charqiya dans le cadre d’une série d’attaques en cours contre des régions du sud du Liban, a rapporté l’agence libanaise nationale ANI.

De même, l’occupation sioniste a mené une opération de bombardement aux alentours de la ville de Deir Siriane, pendant que des tirs d’artillerie ont visé la périphérie de la localité de Kfarchouba.

Dans le secteur occidental, un navire israélien a tiré des rafales de coups de feu sur des bateaux de pêche au large d’al-Mansouri, dans le but de les empêcher de naviguer et de pêcher dans la zone, selon le correspondant d’Al-Manar.

Ces violations commises par l’armée d’occupation ces dernières heures, ont coïncidé avec la visite du commandant de l’armée libanaise dans le sud.

Les municipalités de Kfar Tebnit, Zawtar al-Charqiya, Zawtar al-Gharbiya, Nabatiyeh al-Fawqa, Yohmar et Arnoun ont organisé un sit-in devant le bâtiment du gouvernorat de Nabatiyeh, pour protester contre la poursuite des attaques israéliennes contre les villages du sud.

Un reportage d’al-Manar a évoqué l’entrée en action des systèmes robotiques dans la guerre israélienne contre le Liban. Il a indiqué que des Talon, Panda 9, RONI et des chien robots ont été utilisés dans le but de réduire les pertes en soldats. Ils sont maniés à distance à temps réel en utilisant l’intelligence artificielle.

Source : Divers