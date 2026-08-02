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    Un F-35 s’est écrasé en Californie

      Les autorités américaines ont annoncé qu’un avion de chasse F-35 s’était écrasé vendredi près de la base militaire à San Diego, dans le sud de la Californie.

      Un porte-parole de la base a déclaré : « Un incident impliquant un avion F-35 Bravo du Corps des Marines s’est produit près de la base aérienne de Miramar. »

      Il a ajouté : « Le pilote a sauté en parachute, a été secouru et est actuellement en route vers un établissement médical. »

      Le porte-parole n’a pas précisé si le pilote a été blessé ni si l’incident avait fait d’autres blessés, mais il a indiqué que l’armée américaine publierait des clarifications prochainement.

      Des images circulant sur les réseaux sociaux montraient une colonne de fumée s’élevant de l’avion en feu, tandis que les équipes de secours tentaient d’éteindre les flammes à l’aide de lances à incendie.

      Source : Médias

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