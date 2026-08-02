« C’est nous ou Israël » avertit une notification secrète adressée par un commandant de l’armée américaine au Pentagone

Le commandant du commandement européen des États-Unis a en effet averti que la pénurie de navires disponibles pourrait limiter la capacité des États-Unis à continuer de protéger Israël contre les attaques de missiles balistiques, laissant entendre la possibilité de privilégier la défense du territoire américain au détriment du soutien à son allié, a rapporté le Washington Post qui a cité des responsables américains, s’exprimant sous couvert d’anonymat,

selon ces derniers, le lieutenant-général Alexus Grinkevich, a envoyé une notification écrite confidentielle à de hauts responsables du département américain de la Défense ( le Pentagone ), dans laquelle il affirmait qu’il pourrait être contraint de privilégier la protection du territoire américain à la défense d’Israël, à moins que son commandement ne reçoive un destroyer naval supplémentaire.

Un responsable de la défense américaine a expliqué pour le WP que la notification de Grinkevich était conforme aux communications précédentes entre les hauts responsables militaires et le Pentagone lorsqu’ils identifiaient des risques nécessitant une intervention ou des décisions de Washington, notant que de telles actions sont courantes dans le contexte de la concurrence entre les chefs militaires pour les armes et les ressources disponibles.

Le journal explique que le Pentagone a refusé de commenter cette information, que le commandement américain en Europe n’a pas répondu aux demandes de commentaires et qu’aucune position officielle n’a été publiée par la partie israélienne concernant cet avertissement.

Pression accrue sur les forces américaines

Le rapport détaille comment l’avertissement du commandant militaire intervient à un moment délicat du conflit qui dure depuis cinq mois, après la reprise des attaques quasi quotidiennes suite à l’échec des pourparlers de paix entre Washington et Téhéran, ce qui accroît la pression sur les forces américaines et épuise les stocks de systèmes de défense aérienne clés et de munitions d’interception.

Le journal estime que la marine américaine subit une pression exceptionnelle suite à l’imposition par l’administration Trump d’un blocus des ports iraniens en réponse à la fermeture par Téhéran du détroit d’Ormuz, ce qui a entraîné une escalade des tensions dans l’une des voies navigables les plus importantes du monde et perturbé la circulation du pétrole et des marchandises en provenance du Moyen-Orient, ce qui a perturbé l’économie mondiale.

Depuis des années, les destroyers américains déployés en Méditerranée orientale jouent un rôle clé dans la protection d’Israël, car ces navires, équipés de radars avancés et de missiles intercepteurs, utilisent leurs capacités pour détecter et abattre les menaces dirigées contre Israël, qu’elles proviennent d’Iran ou du Yémen.

Le commandement européen des États-Unis est chargé de coordonner les opérations militaires en Méditerranée, en plus de ses responsabilités liées au maintien de la capacité à contrer toute menace russe potentielle, d’autant plus que Moscou possède des missiles balistiques capables d’atteindre le territoire américain.

La flotte américaine en Europe compte neuf destroyers opérant depuis la base de Rota en Espagne, un destroyer supplémentaire devant les rejoindre plus tard dans l’année.

Cependant, le rythme des opérations militaires et le conflit en cours avec l’Iran ont entraîné une accumulation de problèmes de maintenance et une pression accrue sur les navires et les équipages de la marine.

Le fardeau de la défense d’Israël

D’après le Washington Post, les évaluations préparées par le Pentagone ont montré que les forces américaines ont supporté le plus gros du fardeau de la défense d’Israël lors des récentes confrontations, les systèmes américains, notamment le système de défense antimissile THAAD et les capacités d’interception navale, étant utilisés à des taux beaucoup plus élevés que les systèmes de défense aérienne israéliens.

Les destroyers USS Paul Ignatius et USS Roosevelt étaient déployés en mer Méditerranée, tandis que trois autres destroyers étaient stationnés à la base espagnole de Rota.

Au large de l’Iran, une flotte américaine a été déployée en mer d’Arabie, comprenant les porte-avions George Bush et Abraham Lincoln, ainsi que 15 autres navires de guerre.

Pendant ce temps, en mer Rouge, le destroyer USS Gonzalez navigue malgré les menaces persistantes qui pèsent sur le transport maritime commercial, tandis que l’Arabie saoudite cherche à former une alliance militaire visant à garantir la liberté de navigation.

L’opposition aux États-Unis

Le journal américain souligne qu’aux États-Unis, l’opposition populaire à la guerre contre l’Iran s’intensifie, ainsi que les critiques croissantes de la part de membres du Congrès, tant républicains que démocrates, concernant l’absence de plan clair pour mettre fin au conflit et rétablir la paix.

La poursuite de la guerre suscite également des inquiétudes au sein du Parti républicain, qui craint que la hausse des prix du carburant et des matières premières n’ait un impact négatif sur les chances du parti lors des élections de mi-mandat prévues en novembre prochain.

Le Washington Post a cité Tom Karako, directeur du projet de défense antimissile au Centre d’études stratégiques et internationales, qui a déclaré que « le passage à un état de guerre a des implications sur l’état de préparation des États-Unis et leurs stocks de munitions »

Source : Médias