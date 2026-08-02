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    Leon Panetta : les USA sont coincés dans une guerre qu’il est impossible de gagner

      Rédaction du site

      Dans une interview accordée à CNN, Leon Panetta a décrit la guerre que son pays mène contre l’Iran comme une guerre qu’il est impossible de gagner.

      Panetta, qui était également un ancien directeur de la Central Intelligence Agency (CIA), a déclaré en réponse à une question sur le sujet : « Je pense que nous sommes coincés dans une guerre qui ne peut pas être gagnée ; une guerre qui n’en finit plus, comme toutes les guerres que nous avons menées, sans aucun résultat satisfaisant. »

      Il a ajouté : « Franchement, voilà l’héritage que l’Amérique a laissé au XXIe siècle, que ce soit en Afghanistan, en Irak ou en Iran. Nous nous retrouvons embourbés dans des guerres impossibles à gagner qui finissent par consumer l’Amérique, nuire à notre économie et, surtout, nous affaiblir aux yeux du reste du monde. »

      Source : Médias

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