« 653 blessés par des tirs iraniens »… Un rapport révèle le nombre et la nature des blessures au sein de l’armée américaine

Le site américain The War Horse a révélé, sur la base de données qu’il a obtenues, que les attaques iraniennes ont causé de manière répétée des lésions cérébrales et traumatismes crâniens parmi les soldats américains depuis le début de la guerre contre l’Iran.

Selon le site, au moins 170 soldats américains ont subi des traumatismes crâniens au cours de la période allant du début de la guerre jusqu’à début avril. Les blessures se répartissent comme suit : 64 cas dans la Marine (US Navy), 51 dans l’Armée de l’air (US Air Force) et 19 au sein du Corps des Marines.

Le site a indiqué qu’un drone iranien a ciblé, le 1er mars, le centre d’opérations des forces américaines dans le port de Shuaiba au Koweït, ce qui a entraîné la mort de 6 membres des forces américaines, lors de l’attaque la plus meurtrière depuis le début de la guerre.

L’attaque a également provoqué une commotion cérébrale chez un colonel de l’armée américaine.

Le réseau américain ABC avait précédemment indiqué que « le nombre de blessés au sein de l’armée américaine durant la guerre contre l’Iran a atteint 653 blessés, dont 64 concernent des officiers de haut rang ».

Dans le cadre de son droit de réponse aux agressions américaines continues depuis le 28 février dernier, l’Iran poursuit ses attaques contre les bases américaines dans la région.

Dans ce contexte, le commandant du siège central Khatam al-Anbiya en Iran, le général de division Ali Abdollahi, a mis en garde en déclarant : « Nous déclarons franchement que les pays musulmans doivent faire preuve de clairvoyance, observer les crimes des États-Unis et réexaminer leur coopération et leur accompagnement à leur égard ; sinon, tout pays qui se constitue en bouclier défensif pour les États-Unis criminels et agresseurs sera consumé par les feux de la guerre. »

Source : Médias