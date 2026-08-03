New York Times: Trump a perdu le contrôle de la guerre contre l’Iran. Le monde se dirige vers une catastrophe

Le journal américain New York Times a mis en garde contre les répercussions de la guerre menée par le président américain Donald Trump contre l’Iran, estimant que « le pire, après avoir mené une guerre inconstitutionnelle, est qu’il en a perdu le contrôle ».

Le quotidien a déclaré que Trump « pensait être en mesure de renverser un régime enraciné avec seulement quelques frappes aériennes et un soulèvement populaire illusoire », soulignant que la tournure des événements a démontré le contraire.

Il a ajouté que « le monde s’achemine vers une guerre mondiale, et il semble que personne, y compris le président américain, ne contrôle le cours des événements ».

Face à cette escalade, le New York Times a appelé à « anticiper la catastrophe et à agir fermement avant qu’une guerre dévastatrice n’engloutisse le monde ».

Dimanche, le Financial Times a lui aussi évoqué dans un rapport qu’après des mois d’affrontement avec les États-Unis, « l’Iran est passé d’une posture de réaction à une tentative de dicter le rythme du conflit. Cela s’est fait à travers l’élargissement de la portée de ses opérations militaires et régionales, selon une stratégie visant à épuiser Washington et à alourdir le coût de tout affrontement prolongé, tout en redéfinissant les règles d’engagement dans la région ».

Le journal a souligné, dans un autre article, que « le retour du président américain Donald Trump à la guerre contre l’Iran ne laisse pas présager une victoire claire, et que la reprise des hostilités augmente la probabilité que ces tensions pèsent sur son second mandat ».

Source : Médias